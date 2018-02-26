Альфа-Банк занял первое место в номинации «Лучшая спонсорская интеграция» за реализацию имиджевых активностей, бренд-зоны и системы безналичных платежей на фестивале Alfa Future People 2017 Best Experience Marketing Awards (Bema). В номинации участвовали проекты, связанные со специальными активациями брендов в рамках стороннего события; критерии успеха: количество и качество контакта с целевой аудиторией, инновационность механики интеграции в основную программу/концепт мероприятия и рост продаж.

Best Experience Marketing Awards — профессиональная премия индустрии событийного маркетинга и интегрированных коммуникаций. Присуждается лучшим проектам по решению экспертного совета. Основная задача премии — развитие событийного маркетинга и создание площадки для обмена опытом и укрепления профессионального сообщества.