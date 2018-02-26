Совет директоров банка «Российский Капитал» (100% акций банка принадлежит АИЖК) принял решение назначить членом правления старшего вице-президента банка Алексея Поповича. Об этом «РосКап» сообщает в понедельник, 26 февраля.

Попович возглавил розничный блок банка в ноябре 2017 года. «Основные задачи, которые стоят перед Алексеем Поповичем, — достижение банком цели по выходу в лидеры ипотечного рынка страны, а также развитие розничного бизнеса банка в целом, включая направления зарплатных проектов, карточных , кредитных и депозитных продуктов, а также активное развитие сегмента private», — говорится в релизе кредитной организации.



До прихода в «Российский Капитал» Попович работал старшим вице-президентом и отвечал за развитие розничного бизнеса группы «Открытие», включая банки «Открытие», «Траст» и Росгосстрах Банк. До этого он работал на различных должностях в таких кредитных организациях, как Райффайзенбанк, Еврофинанс Моснарбанк, банк «ДельтаКредит». Общий стаж работы на руководящих должностях в банковской сфере — более десяти лет.