Активная аудитория мобильных приложений «Сбербанк Онлайн» выросла в 2017 году на 62%, превысив 30 млн человек. Об этом говорится в сообщении Сбербанка , распространенном в понедельник.

Как уточняется, 80% активных пользователей сервиса совершают платежи, а 73% — переводы другим людям. В среднем пользователь заходит в приложение раз в три дня, при этом среди активных пользователей есть и те, кто заходит в приложение каждый день: в декабре 2017 года таких было 39 тыс. человек.

Основная часть активной аудитории приходится на возрастную группу 27—34 года. При этом 1,3 млн пользователей — это люди старше 60 лет.

На пользователей устройств на базе Android приходится 66% аудитории.



Активной аудиторией приложения «Сбербанк Онлайн» считаются клиенты, которые не менее раза за 30 дней заходили в приложение. Ранее в публичных материалах этот показатель рассчитывался за 90 дней.