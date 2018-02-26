Доля госсектора в банковской системе России в связи с санациями крупных банков к 1 января 2018 года выросла до 70%, сложившаяся структура банковской системы сохранится на горизонте минимум трех — четырех лет, следует из прогноза АКРА «Ужесточение операционной среды не позволит российским банкам нарастить чистую прибыль».

«АКРА полагает, что сложившаяся структура банковской системы сохранится на горизонте минимум трех — четырех лет. Примерно такой промежуток времени может потребоваться для завершения санации и начала поэтапной приватизации банков, находящихся в ФКБС. Если санация ПАО банк «ФК Открытие» и ПАО « Бинбанк » пойдет по пути создания на их основе объединенного банка, то процесс может занять пять и более лет в силу организационных причин, что означает консервацию сложившейся структуры банковской системы на длительный срок. На перспективу приватизации данных банков также повлияет спрос на подобные активы, который в свою очередь будет зависеть от ситуации в экономике, а также от наличия санкционного режима и его условий», — отмечается в документе.

По мнению аналитиков, Промсвязьбанк может остаться госбанком на неопределенный срок в связи с его переориентацией на обслуживание оборонно-промышленного комплекса и крупных госзаказов.

Вплоть до приватизации санируемых крупнейших банков доля госсектора и квазигоссектора в банковской системе будет и дальше расти, хотя и не столь существенно, как в 2017 году, считают в АКРА. Данной тенденции будут способствовать продолжение работы ЦБ по «расчистке» сектора и переток клиентов в банки с более высоким кредитным качеством на фоне крупных санаций банков в 2017 году.



В АКРА также добавили, что сохранение существенной доли банковской системы в госсобственности связано с рисками неэффективности сектора и его более высокой чувствительности к неблагоприятным изменениям операционной среды.