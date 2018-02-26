Недорезервированность российского банковского сектора, по оценкам рейтингового агентства АКРА, составляет 2,7 трлн рублей, сообщила глава агентства Екатерина Трофимова, выступая в Совете Федерации, сообщает ТАСС .

«Уровень недорезервированности мы оцениваем примерно на уровне 2,7 триллиона рублей. Это очень серьезное бремя, которое лежит на банковской системе», — сказала Трофимова.