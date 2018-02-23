Повышение рейтинга РФ от S&P до инвестиционного расширит число иностранных пенсионных фондов и страховых компаний, инвестирующих в российские облигации. Об этом сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.



«Присвоение инвестиционного рейтинга, безусловно, повысит интерес инвесторов к РФ, и не только к вложениям в государственные активы, но и в частный бизнес. Это также позволит расширить участие на российском долговом рынке таких консервативных институциональных инвесторов, как иностранные пенсионные фонды и страховые компании, которые ориентируются именно на показатели рейтинга», — передает слова министра ТАСС.

Силуанов добавил, что доля иностранных инвесторов на рынке ценных бумаг России в последние годы только увеличивалась и сегодня иностранцы составляют около трети всех вложений в российские бумаги.

Министр также назвал ожидаемыми решения агентств Fitch и S&P в отношении кредитного рейтинга РФ. «Это вполне логичное и ожидаемое решение. Наша экономика очень быстро адаптировалась к новым условиям, показывает положительные темпы роста. С учетом прогнозов социально-экономического развития, бюджетных проектировок, взвешенной фискальной политики Россия уже давно заслуживала инвестиционного рейтинга», — сказал министр.