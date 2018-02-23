Повышение рейтинга России от S&P отражает позитивный взгляд инвесторов на рынок России и позволит запустить десятки инвестпроектов, сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.



Международное рейтинговое агентство S&P в субботу повысило рейтинг России до инвестиционного уровня «BBB-» со спекулятивного «BB+», прогноз по рейтингу — «стабильный». В то же время Fitch подтвердило рейтинг России на уровне «BBB-» с «позитивным» прогнозом. Теперь Россия имеет два рейтинга инвестиционного уровня от «большой тройки» рейтинговых агентств.

«Данная оценка (S&P) отражает позитивный взгляд инвесторов на российский рынок. К сильным фундаментальным показателям российской экономики, такие как рост ВВП, минимальная инфляция, снижение ставок, стабильный валютный курс, добавляются возможности по конкретным секторам и проектам, где компании демонстрируют двузначные темпы роста», — заявил Дмитриев.

По его словам, пересмотр рейтинга позволит запустить десятки инвестиционных проектов, иностранные инвесторы получают дополнительное подтверждение привлекательности российского рынка, а российские компании вслед за улучшением корпоративных рейтингов смогут привлекать капитал на более выгодных условиях.

«Мы считаем, что данное решение в перспективе нескольких месяцев способно добавить 0,2—0,3% к экономическому росту в РФ», — заявил глава фонда.