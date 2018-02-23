Повышение суверенного рейтинга России до инвестиционного уровня агентством S&P — запоздалая реакция на успехи российской экономической политики. Об этом заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.



«Повышение рейтинга России до инвестиционного будет способствовать притоку капитала и устойчивому нахождению уровня доходностей на рынке ОФЗ ниже 7% по долгосрочным бумагам. Это открывает дорогу росту инвестиционного кредитования и расширяет возможности долгового финансирования инфраструктуры», — сказал он.