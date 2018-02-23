Кредитный рейтинг России в ближайшие годы может достигнуть категории «А». Повышение до такого уровня должно стать одной из целей экономической повестки, заявил в эфире телеканала «Россия-24» министр экономического развития РФ Максим Орешкин.



«По нашим оценкам, это (экономическая стабильность) позволит через несколько лет Российской Федерации выйти в категорию «А» инвестиционного рейтинга. Это сделать будет непросто, но, опять же, экономическая повестка шести лет должна быть нацелена в том числе и на это», — сказал министр.

Ранее международное рейтинговое агентство S&P повысило кредитный рейтинг РФ до инвестиционного уровня «BBB-» с прежнего спекулятивного уровня «BB+», а прогноз по рейтингам изменило с «позитивного» на «стабильный». Глава Министерства экономического развития отметил, что повышение рейтинга — запоздалая реакция на успехи российской экономической политики, однако оно будет способствовать притоку капитала в российскую экономику.