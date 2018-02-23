Латвийский банк ABLV заявил о возможном начале процесса ликвидации в ближайшее время, поскольку Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) страны не отменила введенные в конце прошлой недели ограничения по финансовым операциям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление кредитного учреждения.

«Банк ABLV получил решение совета КРФК о наступлении недоступности вкладов. Это решение связано с введенным 19 февраля запретом на определенные платежи, который, по мнению КРФК, нет оснований пересматривать. Решение по сути означает, что в ближайшее время может начаться процесс ликвидации банка», — сказано в заявлении.



ABLV также отметил, что выполнил все необходимые для возобновления деятельности банка требования КРФК. «В течение четырех рабочих дней для повышения ликвидности банк аккумулировал 1,36 млрд евро, обеспечив 86% от всех запрошенных депозитов. Этого было полностью достаточно, чтобы банк мог возобновить платежи и выполнять поручения клиентов, однако по политическим причинам банку не дала была такая возможность», — указало кредитное учреждение.

Банк подчеркивает, что объем его активов достаточен для удовлетворения требований всех клиентов и кредиторов. «Все вклады, гарантированные законом, будут выплачены за счет средств ABLV», — отмечается в заявлении.

Ранее бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии заявило о начале проверки информации, обнародованной Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США, о том, что банк ABLV якобы принимал участие в отмывании денег и поддержке терроризма. В частности, по утверждению ведомства, банк вел «сделки с отдельно обозначенными ООН организациями, участвовавшими в закупке или экспорте баллистических ракет КНДР». ABLV также обвиняют в обслуживании счетов коррумпированных лиц.