Выпуск в Венесуэле собственной цифровой валюты el petro может стать положительным примером, который поможет исправить недостатки существующей международной валютной системы. Об этом говорится в докладе, опубликованном в субботу рейтинговым агентством КНР Dagong, передает ТАСС.



«Данная мера может стать положительным прецедентом, продемонстрировав пример того, как следует исправлять недостатки существующей международной валютной системы», — отмечается в документе.

Авторы доклада подчеркивают, что благодаря подобным эмиссиям «возможно восстановление основополагающей стоимостной структуры валют в глобальных масштабах».

Во вторник Мадуро сообщил, что инвесторы уже выразили желание приобрести el petro на 735 млн долларов. Глава государства также разрешил добывать цифровые валюты на всей территории страны, одобрил предложение Национальной ассоциации авиалиний разрешить платить в El Petro за все их услуги, включая покупку топлива. Кроме того, криптовалюта будет приниматься в качестве платежного средства за оказание консульских услуг, а также в сфере туризма.