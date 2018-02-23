Размер проблемных активов «ФК Открытие» составляет порядка 10 млрд долларов. Об этом агентству Bloomberg сообщил глава банка Михаил Задорнов.



«Что касается проблемных активов, то это будет структура с банковской лицензией, но она не будет полностью докапитализирована. Это будет структура со специальным режимом требований к капиталу. Средства ей будут нужны не в капитале, а для финансирования этих активов», — заявил он.

Решение о том, какие проблемные активы будут выделены в отдельную структуру, будет принято через две-три недели. «Еще три-четыре месяца будет необходимо для создания этой структуры», — сказал банкир.

По его словам, сейчас нужно небольшое вливание капитала «не только для самого банка, но в страховые и пенсионные активы».

Он подчеркнул, что стратегия оптимизации банка будет утверждена в апреле — мае. «Нам нужно время для подготовки полной стратегии для всей группы «Открытие», которая будет включать в себя не только банк, но и «Росгосстрах», а также крупнейшие негосударственные пенсионные фонды», — сказал Задорнов.

В настоящее время «ФК Открытие» проходит процедуру санации через Фонд консолидации банковского сектора.