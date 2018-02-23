Россия в 2017 году стала лидером по объемам отправки денег на Украину с использованием различных систем переводов.



Так, из России было перечислено 516,18 млн долларов. На втором месте оказались США с 370 млн, говорится в материалах Нацбанка Украины, передает РБК .

Лидером по переводам с Украины также оказалась Россия: 188,02 млн долларов. На втором месте — Грузия (25,96 млн).

2 февраля Нацбанк Украины отчитался о снижении трудовой миграции украинцев в Россию и существенном росте — в Польшу. В отчете говорится, что миграция в Польшу увеличилась благодаря росту экономики страны, а также предоставлению украинцам определенных преференций и упрощению правил трудоустройства. Кроме того, свою роль сыграла и отмена виз для поездок в страны ЕС.



