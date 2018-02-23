Россия поднялась на пятое место в мире среди суверенных держателей золота, обойдя Китай. Об этом сообщает телеканал Russia Today со ссылкой на Bloomberg.



Как напоминает агентство, запасы монетарного золота в международных резервах России в январе выросли до 1 857 тонн. Таким образом, Россия опередила по этому показателю Китай с его официально заявленными 1 843 тоннами.

Отмечается, что Россия увеличивала запасы ежемесячно с марта 2015 года, в то время как Китай в последний раз сообщал о покупке золота в октябре 2016 года.

В настоящее время крупнейшим суверенным держателем золота в мире с запасом в объеме 8 134 тонны являются США, говорится в материале. Второе место занимает Германия (3 374 тонны), третье — Италия (2 452 тонны), далее идет Франция (2 436 тонн).