Генеральная прокуратура Украины по делу о растрате в ПриватБанке провела допросы как бывших акционеров кредитной организации, так и высокопоставленных украинских чиновников. Об этом в интервью украинскому изданию «Левый берег» рассказал генпрокурор страны Юрий Луценко, передает РБК .



По его словам, Коломойский был допрошен в посольстве Украины в Амстердаме. «Несколько месяцев назад был допрошен еще и Боголюбов (Геннадий Боголюбов — второй бывший акционер ПриватБанка и бизнес-партнер Коломойского) , другие руководители ПриватБанка», — сказал он, добавив, что в рамках этого дела проведены также допросы главы Нацбанка Валерии Гонтаревой (ее отставку еще не утвердила Верховная рада. — РБК), премьера Украины Владимира Гройсмана, главы МВД Арсена Авакова, бывшего украинского премьера Арсения Яценюка. «Мы ведем огромное количество допросов», — подчеркнул он.

Детали допросов он озвучивать не стал.

ПриватБанк принадлежал Игорю Коломойскому (41,6%), вторым крупным акционером был Геннадий Боголюбов, у которого было 33,2% группы «Приват». В 2016 году ПриватБанк был национализирован. В апреле 2017 года Коломойского и других акционеров банка заподозрили в крупной растрате. По версии следствия, они вывел из ПриватБанка 2 млрд лолларов. В ЦБ Украины заявили, что до национализации ПриватБанк был «финансовой пирамидой», а также у него отсутствовали ресурсы для возврата кредитов.



