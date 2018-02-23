Стоимость одного el petro приравнена властями к стоимости барреля венесуэльской нефти.
Интерес иностранных инвесторов к сделкам с новой венесуэльской криптовалютой el petro уже превысил 1 млрд долларов, сообщил в четверг президент страны Николас Мадуро.
Реализация первой криптовалюты el petro, поддержанной нефтью, началась в Венесуэле 20 февраля. Тогда же Мадуро заявил, что объем предварительных продаж el petro достиг 735 миллионов долларов. Таким образом, Венесуэла стала первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти.
«У нас есть предложения и переговоры (по el petro), которые превышают 1 миллиард долларов всего за два дня»", — заявил Мадуро в ходе прямой трансляции в своем канале в социальной сети Facebook.
По его словам, всего было зарегистрировано порядка 292 тыс. оферт с намерением приобрести el petro, из которых 36% были сделаны в долларах, 15% в евро, 18% — в криптовалюте эфириум, и еще 31% — в биткоинах. Интерес к новой венесуэльской валюте проявили такие страны, как Колумбия, Бразилия, Япония, Китай, Палестина, Испания, Сен-Винсент и Гренадины.
Мадуро напомнил, что Венесуэла может использовать el petro, первую в мире национальную криптовалюту, обеспеченную запасами нефти, для международных сделок.
В четверг президент Венесуэлы сообщил о проведении переговоров о возможности покупок для промышленности страны за el petro на сумму в 350 млн долларов.
Стоимость одного el petro приравнена властями к стоимости барреля венесуэльской нефти.
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