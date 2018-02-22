Банк ВТБ назвал «лузерами» скептически настроенных к сделке с ретейлером «Магнит» аналитиков и посоветовал им уйти на пенсию. Соответствующее сообщение опубликовано в Twitter-аккаунте финучреждения.



«Магнит» сегодня вырос на 8%!! Рынок поверил нам! Аналитикам-лузерам с их прогнозами пора на пенсию. Непрофессионалы!!», — говорится в сообщении.

Магнит сегодня вырос на 8 процентов!! Рынок поверил нам! Аналитикам лузерам с их прогнозами пора на пенсию. Непрофессионалы!!

— Банк ВТБ (@vtb) 22 февраля 2018 г.

16 февраля стало известно, что основатель сети Сергей Галицкий за 138 млрд рублей продал ВТБ 29,1% акций «Магнита» , сохранив миноритарный пакет в 3% акций. В тот же день Галицкий покинул пост гендиректора ретейлера, однако официально сделка сможет быть закрыта только после того, как ФАС одобрит ходатайство ВТБ.