Средний чек клиентов ВТБ накануне гендерных праздников ежегодно увеличивается на 10%, при этом мужчины тратят в среднем на треть больше женщин, сообщили в пресс-службе ВТБ.



«И мужчины, и женщины чаще всего выбирают в подарок одежду, обувь или бытовую технику. При этом к 23 февраля женщины также покупают строительные материалы, мебель или спортивные товары, мужчины к 8 марта дарят драгоценности, косметику, мебель и предметы интерьера. В целом мужчины тратят больше женщин — соотношение общих трат покупок в течение года составляет 60% на 40%. Средний чек на покупки у сильного пола также выше в среднем на 15%», — отмечается в сообщении.

По данным ВТБ, мужчины значительно чаще тратят на транспорт (личный автомобиль, авиа-, ж/д), финансовые услуги, на оплату в точках общественного питания. «Женские категории» — покупка одежды и обуви, парфюмерия и косметика, по которым траты вдвое выше, чем у мужчин. В полтора раза больше женщины тратят на здоровье и образование.