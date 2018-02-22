Акционеры Восточного Банка решили докапитализировать финучреждение на 5 млрд рублей путем размещения дополнительной эмиссии акций, сообщили в пресс-службе кредитной организации.



«Внеочередное общее собрание акционеров ПАО КБ «Восточный» приняло решение об увеличении уставного капитала банка «Восточный» на 5 миллиардов рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций. Количество эмитируемых акций составит 500 миллиардов штук номиналом 0,01 рубля», — отмечается в релизе.

Ценные бумаги будут размещены по открытой подписке.

