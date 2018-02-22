Клиенты рухнувших банков, как физические так и юридические лица, смогут подать заявление в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) на вступление в реестр кредиторов через портал госуслуг. Соответствующие поправки Минфин подготовил к закону «О несостоятельности (банкротстве)», пишут «Известия» .



Использование портала госуслуг позволит существенно сэкономить время на подачу документов о вступлении в реестр, следует из пояснительной записки.

Сейчас вкладчики и представители компаний должны подавать заявление о вступлении в реестр кредиторов банка в бумажной форме. Если сделать это позднее чем через 30 дней с даты объявления об отзыве у банка лицензии, то можно не попасть на первое собрание кредиторов, где часто принимаются стратегически важные решения относительно дальнейшей судьбы банка. Для того чтобы как можно большее число кредиторов могло попасть в реестр до первого собрания, в Минфине предлагают перевести взаимодействие кредиторов с АСВ в электронный формат, пояснил изданию источник, близкий к ведомству.

Сначала через портал госуслуг граждане смогут узнать только сумму причитающейся страховки, а потом — подать заявку на ее получение, пояснили в пресс-службе АСВ.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что АСВ в ходе исполнения своих функций конкурсного управляющего при банкротстве банков оказало услуги более чем 7 млн заявителей. В 2015—2017 годах среднее число обращений в агентство превышало 1,5 млн в год. Средний заявитель тратит порядка восьми часов на составление документа, его подачу, отслеживание статуса, получение ответа и реализацию своих прав.



Таким образом, перевод в электронный формат заявок в АСВ позволит сэкономить не менее 12 млн человеко-часов в год при условии сохранения Банком России нынешних темпов отзывов лицензий у кредитных организаций, резюмирует издание.