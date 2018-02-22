Некоммерческая организация Machine Intelligence Research Institute (MIRI), изучающая потенциальные опасности при создании искусственного интеллекта, опубликовала данные о собранных в декабре прошлого года пожертвованиях. Самый крупный перевод — $763 970 в Ethereum от Виталика Бутерина.

Как сообщает ForkLog , 66% средств, пожертвованных в ходе кампании, были в криптовалюте (в основном биткоин и Ethereum).

«Самый крупный перевод поступил под конец — $763 970 в Ether от Виталика Бутерина. Это стало третьим по величине пожертвованием в истории организации после гранта на $1,25 млн от Open Philanthropy Project в октябре и $1,01 млн в Ethereum в мае», — говорится в сообщении.

Основной целью MIRI является создание безопасного ИИ, а также изучение потенциальных опасностей и возможностей, которые могут появиться при его создании. Организация имеет представительства в США и Канаде.