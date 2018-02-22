«Платформа ОФД» группы Сбербанка запускает магазин приложений (маркетплейс) для клиентов — пользователей контрольно-кассовой техники (ККТ). Данное решение направлено на создание дополнительных сервисов для бизнеса, прокомментировали порталу Банки.ру в компании.

Принцип работы магазина приложений основан на модели открытого сотрудничества, сходной с работой популярных маркетплейсов (App Store, Google Play). Разрабатывать и размещать приложения на площадке могут как профессиональные агентства, так и магазины, а также другие заинтересованные компании, предприниматели. При этом они самостоятельно формируют ценовую политику приложений и устанавливают скидки, тестовые периоды для пользователей.

На площадке маркетплейса будут размещаться полезные приложения и сервисы для торговых точек, общепита, предприятий сферы обслуживания, а также для бизнеса других сфер, связанных с обработкой фискальных данных.

Каждое приложение сопровождается необходимой инструкцией, описанием, фотовидеоматериалами, контактами для обратной связи и системой оценок.

«К онлайн-передаче данных уже подключены более 1,5 миллиона касс, и до конца 2018 года ожидается еще 1,2 миллиона ККТ в основном от малого бизнеса. Современная кассовая техника сегодня по возможностям сопоставима со смартфонами и компьютерами, а по безопасности и надежности — превосходит их. На кассовых терминалах активно развивается эквайринг, оплата безналичными способами», — комментирует генеральный директор компании «Платформа ОФД» Алексей Баров.

Магазин приложений будет работать по принципу App Store и Google Play. Например, одним из таких станет приложение, позволяющее точкам общественного питания выбирать эффективные места локации, определять ценовые позиции по категориям продуктовой линейки (на основе обработки массивов данных из различных источников, в том числе обратной связи от покупателей). Это позволит точкам питания делать более выгодные предложения своим покупателям, а покупатели смогут получать продукцию по более доступным ценам. В настоящее время это и другие приложения — в процессе разработки и тестирования. Часть прикладных приложений, интегрированных с товароучетными и аналитическими системами для магазинов, уже действуют.

Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru