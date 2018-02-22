В состав нового руководства санируемого Промсвязьбанка может войти его бывший председатель правления Артем Констандян. Петр Фрадков, который вскоре возглавит Промсвязьбанк , уже ведет с ним переговоры, пишут «Ведомости».

По данным издания, Констандяну, с которым Фрадков хорошо знаком, предлагается стать советником.

Констандян руководил Промсвязьбанком в течение пяти лет — с 2010 по 2015 год. В конце 2015-го совладелец банка Дмитрий Ананьев решил сам его возглавить, и вскоре после этого Констандян ушел из Промсвязьбанка.

«Он хорошо знает бизнес банка, его клиентов, его слабые и сильные места», — сказал изданию человек, близкий к банку. Бывший коллега Констандяна указывает на это же, называя его приглашение обратно логичным шагом. Банку с учетом предстоящих изменений нужны люди, которые знают, что это за структура, где ее сильные и слабые места, добавляет он.

Кроме того, как сообщал на прошлой неделе «Коммерсант», в ближайшее время в Промсвязьбанк должен выйти на роль советника экс-глава банка «Возрождение» Константин Басманов. До этого он руководил направлением МСБ в Промсвязьбанке и курировал проект санации Автовазбанка. Кроме того, обсуждается возможность возвращения еще некоторых топ-менеджеров, уволенных прежними собственниками банка в преддверии его санации.

На прошлой неделе на должность советников вышли Андрей Киселев, Наталья Юдина, Олег Барыбин, Александр Зубарев, Вадим Дербинян и Владимир Гусев, рассказывал «Коммерсанту» один из источников, знакомых с ситуацией. По его словам, ранее они работали с Петром Фрадковым, который должен возглавить Промсвязьбанк. Окончательная зона ответственности для каждого из них будет определена позже.