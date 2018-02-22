3rd MFO RUSSIA SUMMIT 2018 пройдет 16 марта в Центре Международной Торговли.
16 марта в третий раз состоится MFO RUSSIA SUMMIT - ключевой на российском рынке бизнес-форум о микрофинансировании для профессионалов. Саммит пройдет на территории конгресс-центра «Ладога» Центра Международной Торговли в Москве.
Целевая аудитория 3rd MFO RUSSIA SUMMIT 2018 – профессиональные участники финансового сектора России, стран СНГ и Европы. Участники саммита получат доступ к конкретным цифрам и фактам, отражающим реальную картину микрофинансовой отрасли.
Топ-10 вопросов к обсуждению в рамках саммита:
- Изменения отрасли, ожидаемые в 2018 году - что год грядущий нам готовит?
- Взаимодействие с регулятором, его роль и влияние СРО на развитие сектора.
- Глобализация в отрасли – взаимопроникновение рынков и другие тенденции.
- Эволюция FinTech: основные тренды развития финансовых сервисов в микрокредитовании.
- Online vs. offline: за каким каналом будущее?
- Маркетинговые стратегии в микрофинансовом бизнесе: фокус на digital.
- Инновации в скоринговых технологиях и эволюция предиктивной аналитики.
- Идентификация клиентов: технологии, меняющие отрасль.
- Какие инсайты могут взрывным образом отразиться на прибыльности компании?
- Машинное обучение и технологии искусственного интеллекта: инструменты повышения эффективности или дорогие игрушки?
Программа мероприятия состоит из четырех частей: экспертной сессии, управленческой Inside-сессии, тематических фокус-сессий и спец-сессии для бухгалтеров и финансовых директоров; и сфокусирована на трех ключевых факторах, определяющих эффективность работы микрофинансовых и FinTech компаний: регулировании, технологиях и бизнесе. В рамках саммита будут подняты важные вопросы международной финансовой интеграции, законодательного изменения сектора, работы с клиентами и финансовой инклюзии, вопросы доступа к фондированию и использования новых инструментов финансирования деятельности, секьюритизации кредитных портфелей, маркетинговых и технологических инноваций, которые определят вектор развития отрасли в будущем.
Откроет саммит экспертная сессия «Рынок микрофинансирования: стратегии адаптации и развития», в рамках которой будет проведен структурный анализ рынка микрофинансирования, представлена аналитика по сегментам микрофинансового рынка и выделены основные направления его трансформации.
Участниками управленческой inside-сессии «Микрофинансовый бизнес: возможности, потенциал и ключевые риски» станут основатели, собственники и топ-менеджеры микрофинансовых и FinTech компаний. Они выразят свою точку зрения на изменения, происходящие на рынке.
В рамках отраслевых сессий и тематических фокус-сессий будут рассмотрены ключевые вопросы бизнеса и технологий.
В Основном зале Конгресс-центра пройдут сессии «Digital МФО - технологии и сервисы» и «Лучшие отраслевые практики и нишевые кейсы», участники которых подробно обсудят новейшие технологические разработки в микрофинансовой отрасли, инновационные подходы к сервисам автоматизации процесса кредитования и практические примеры и результаты их внедрения.
В Малом зале Центра международной торговли пройдут тематические фокус-сессии «Технологии маркетинга в микрофинансах» и «Управление рисками в МФО», в рамках которых будет сделан упор на маркетинг и риск-менеджмент - два важнейших для микрокредитования бизнес-процесса.
Параллельно с основными сессиями для бухгалтеров и финансовых директоров пройдет отраслевая спецсессия «Дорога перемен - переход на ЕПС И XBRL», которую проведут эксперты-практики в области бухгалтерского учета и обязательной отчетности для МФО.
В ходе саммита состоится пресс-конференция с участием информационных партнеров – ведущих федеральных СМИ, а также выставка b2b-решений вендоров.
Организатор саммита – компания Conglomerat, профессиональный организатор бизнес-мероприятий в финансовом секторе.
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