16 марта в третий раз состоится MFO RUSSIA SUMMIT - ключевой на российском рынке бизнес-форум о микрофинансировании для профессионалов. Саммит пройдет на территории конгресс-центра «Ладога» Центра Международной Торговли в Москве.

Целевая аудитория 3rd MFO RUSSIA SUMMIT 2018 – профессиональные участники финансового сектора России, стран СНГ и Европы. Участники саммита получат доступ к конкретным цифрам и фактам, отражающим реальную картину микрофинансовой отрасли.

Топ-10 вопросов к обсуждению в рамках саммита:

Изменения отрасли, ожидаемые в 2018 году - что год грядущий нам готовит? Взаимодействие с регулятором, его роль и влияние СРО на развитие сектора. Глобализация в отрасли – взаимопроникновение рынков и другие тенденции. Эволюция FinTech: основные тренды развития финансовых сервисов в микрокредитовании. Online vs. offline: за каким каналом будущее? Маркетинговые стратегии в микрофинансовом бизнесе: фокус на digital. Инновации в скоринговых технологиях и эволюция предиктивной аналитики. Идентификация клиентов: технологии, меняющие отрасль. Какие инсайты могут взрывным образом отразиться на прибыльности компании? Машинное обучение и технологии искусственного интеллекта: инструменты повышения эффективности или дорогие игрушки?

Программа мероприятия состоит из четырех частей: экспертной сессии, управленческой Inside-сессии, тематических фокус-сессий и спец-сессии для бухгалтеров и финансовых директоров; и сфокусирована на трех ключевых факторах, определяющих эффективность работы микрофинансовых и FinTech компаний: регулировании, технологиях и бизнесе. В рамках саммита будут подняты важные вопросы международной финансовой интеграции, законодательного изменения сектора, работы с клиентами и финансовой инклюзии, вопросы доступа к фондированию и использования новых инструментов финансирования деятельности, секьюритизации кредитных портфелей, маркетинговых и технологических инноваций, которые определят вектор развития отрасли в будущем.

Откроет саммит экспертная сессия «Рынок микрофинансирования: стратегии адаптации и развития», в рамках которой будет проведен структурный анализ рынка микрофинансирования, представлена аналитика по сегментам микрофинансового рынка и выделены основные направления его трансформации.

Участниками управленческой inside-сессии «Микрофинансовый бизнес: возможности, потенциал и ключевые риски» станут основатели, собственники и топ-менеджеры микрофинансовых и FinTech компаний. Они выразят свою точку зрения на изменения, происходящие на рынке.

В рамках отраслевых сессий и тематических фокус-сессий будут рассмотрены ключевые вопросы бизнеса и технологий.

В Основном зале Конгресс-центра пройдут сессии «Digital МФО - технологии и сервисы» и «Лучшие отраслевые практики и нишевые кейсы», участники которых подробно обсудят новейшие технологические разработки в микрофинансовой отрасли, инновационные подходы к сервисам автоматизации процесса кредитования и практические примеры и результаты их внедрения.

В Малом зале Центра международной торговли пройдут тематические фокус-сессии «Технологии маркетинга в микрофинансах» и «Управление рисками в МФО», в рамках которых будет сделан упор на маркетинг и риск-менеджмент - два важнейших для микрокредитования бизнес-процесса.

Параллельно с основными сессиями для бухгалтеров и финансовых директоров пройдет отраслевая спецсессия «Дорога перемен - переход на ЕПС И XBRL», которую проведут эксперты-практики в области бухгалтерского учета и обязательной отчетности для МФО.

В ходе саммита состоится пресс-конференция с участием информационных партнеров – ведущих федеральных СМИ, а также выставка b2b-решений вендоров.

Организатор саммита – компания Conglomerat, профессиональный организатор бизнес-мероприятий в финансовом секторе.