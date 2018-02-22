С 26 февраля 2018 года Москоммерцбанк, который ориентирован на поддержку юридических лиц и ИП, изменяет ставки по продуктовой программе «Банковская гарантия», снижая тарифы по банковским гарантиям на сумму от 1 000 000 рублей и выше.

Таким образом, говорится в сообщении банка, предприниматели могут получить банковские гарантии на выгодных для себя условиях и в кратчайшие сроки на участие в закупке и на исполнение обязательств по заключаемому государственному контракту.