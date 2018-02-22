В Госдуму внесен законопроект, направленный на уменьшение налоговых платежей банков с отозванной лицензией. Соответствующий документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.



Согласно действующему законодательству, банки могут переносить суммы резервов на возможные потери по ссудам, на покрытие убытков по безнадежной задолженности по ссудам и задолженности, приравненной к ссудной, на следующий налоговый период. Таким образом финучреждение уменьшает налогооблагаемую базу. Но к банкам, у которых отозвана лицензия, данное право не применяется.



«Это приводит к тому, что по результатам камеральных налоговых проверок ликвидируемых банков налоговыми органами выносятся решения о восстановлении на доходы всей суммы неиспользованного резерва, сформированного до отзыва у кредитной организации лицензии, об исключении из состава расходов суммы резерва, сформированного после отзыва лицензии. В результате таких действий у ликвидируемого банка возникает формальная обязанность восстановить на доход сумму резерва и уплатить налог на соответствующую сумму без реального получения прибыли», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.