Банк «ФК Открытие» в 2018 году планирует выйти на прибыль, сообщили в пресс-служба финучреждения.

«Наблюдательный совет банка «ФК Открытие» утвердил бизнес-план на 2018 год. По итогам года банк намерен получить положительный финансовый результат по МСФО, существенно нарастить кредитный портфель и на треть увеличить объем привлеченных средств. Основной объем привлечения намечен в сегментах крупного корпоративного бизнеса, МСБ и private banking. К концу 2018 года «ФК Открытие» планирует увеличить объем средств клиентов во всех сегментах на 28%», — говорится в релизе.

Рост объемов кредитования планируется в первую очередь за счет розничного бизнеса. По итогам года банк «ФК Открытие» намерен удвоить объем потребительских кредитов .

«В числе ключевых проектов в 2018 году: разработка и реализация стратегии развития банка и группы «Открытие», развитие региональной сети с учетом интеграционных процессов внутри группы «Открытие», интеграция с Бинбанком, запуск кредитных конвейеров для блоков розничного, малого и среднего бизнеса. Отдельным крупным проектом станет создание банка непрофильных активов», — отметили в финучреждении.