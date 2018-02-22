Центральный банк Ирана заявил, что никогда не признавал биткоин и другие криптовалюты в качестве законного платежного средства в границах Исламской Республики и не совершал транзакций в них.

В заявлении Центробанка Ирана говорится, что дикие колебания цифровых валют наряду с конкурентоспособной деловой активностью в стадии реализации через сетевой маркетинг и финансовую пирамиду сделали рынок этих валют крайне ненадежным и опасным. При этом регулятор предупредил о высоких рисках инвестирования в нестабильный рынок цифровых валют и добавил, что сотрудничает с другими учреждениями в разработке механизмов контроля и предотвращения использования цифровых валют в стране, сообщает Anycoin .

В то же время министр информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) Мохаммад-Джавад Азари Джахроми заявил, что Почтовый банк Ирана работает над локальной криптовалютой, которая должна быть протестирована министерством ИКТ.

Также, ранее заместитель министра ИКТ Амир Хоссейн Давайе заявлял, что ведомство работает над инфраструктурой использования биткоина в стране. Тогда использование криптовалюты рассматривалось как одна из возможностей обхода финансовых санкций США.