Мессенджер Telegram проводит вторую закрытую предварительную продажу своей криптовалюты перед проведением публичного ICO (первичного размещения криптоактивов для привлечения инвестиций). Об этом сообщил в среду интернет-портал The Verge, передает ТАСС.



По его данным, на этой неделе представители Telegram разослали ряду инвесторов сообщения, уведомляющие о начале очередной секретной предпродажи. Какую сумму рассчитывает выручить Telegram в этот раз, неизвестно.

При этом, по данным The Verge, компания надеется привлечь примерно такую же сумму, как по итогам первой предпродажи — около 850 млн долларов. Таким образом, общая сумма выручки может превысить 1,6 млрд долларов еще до проведения ICO. Как отмечает портал, публичное размещение запланировано на март текущего года.

По итогам первой предпродажи, которая проводилась в течение последних месяцев, Telegram привлек 850 млн долларов от более чем 80 инвесторов. Деньги от размещения компания планирует направить на развитие новой платформы Telegram Open Network (TON) с собственной криптовалютой.