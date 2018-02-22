Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов к двум бывшим топ-менеджерам банка «Монолит» и отказал в удовлетворении требований к еще пяти ответчикам. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на определение суда.

Напомним, АСВ 14 апреля 2017 года направило в столичный арбитраж заявление о привлечении контролировавших банк лиц — Александра Данилина, Андрея Икрамова, Дмитрия Якубовского, Сергея Мынова, Артема Кайфаджяна, Елены Касаповой и Маргариты Лазун — к субсидиарной ответственности в общем размере более 6 млрд 444,817 млн рублей. На момент отзыва лицензии Данилин возглавлял банк; в правление также входили Икрамов, Кайфаджиян, Касапова, Мынов.

По данным РАПСИ, к субсидиарной ответственности по обязательствам банка привлечены солидарно Александр Данилин и Андрей Икрамов, при этом суд приостановил производство по иску в части определения размера их ответственности до окончания расчетов банка с кредиторами.

«В удовлетворении требований к Якубовскому, ранее занимавшему должность председателя правления банка «Монолит», и еще четырем бывшим руководителям организации было отказано», — сообщает РАПСИ.

Ранее стало известно, что Якубовский подал апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Московской области о введении процедуры реструктуризации долгов. Он обжаловал в апелляции определение первой инстанции от 15 декабря 2017 года.

Арбитраж начал процедуру банкротства адвоката по заявлению Федеральной налоговой службы. Долг Якубовского перед межрайонной ИФНС России № 22 по Московской области в размере 2,2 млрд рублей был включен в третью очередь реестра требований кредиторов должника. Рассмотрение дела о банкротстве адвоката суд назначил на 20 марта.

В декабре прошлого года сообщалось об иске к Якубовскому от Газпромбанка на 1,1 млрд рублей.



Дмитрий Якубовский — известный российский юрист и предприниматель, основной владелец швейцарского холдинга Engelberg Industrial Group AG. По версии журнала Bilanz, входит в число 200 богатейших людей Швейцарии с личным состоянием в 700—800 млн швейцарских франков, указывает «Википедия». В свое время вел передачу «Арест и воля» на «РЕН ТВ».