Из-за системного сбоя на японской криптовалютной бирже Zaif у трейдеров на протяжении короткого промежутка времени появилась возможность «бесплатно покупать» биткоины — деньги не списывались со счетов пользователей.

Инцидент произошел 16 февраля. Ошибка возникла в системе расчета цены, позволив семи пользователям за 20 минут купить некоторую сумму в биткоинах за 0 иен. Оператор биржи Tech Bureau Corp. впоследствии отменил все «глючные» транзакции и скорректировал счета пользователей. Шесть транзакций были отклонены, проблемы с седьмой до сих пор решаются.

Один из участников торгов попытался сначала бесплатно получить, а потом продать биткоины общей стоимостью $20 триллионов.

Zaif – это одна из 16 официально зарегистрированных в Японии бирж. Ранее в этом месяце она прошла проверку, которой подверглись все биржи после взлома Coincheck. Инцидент может привлечь еще больше внимания к вопросам безопасности и системам криптовалютных бирж со стороны регулирующих органов.