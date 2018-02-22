Сразу несколько крупнейших криптовалютных хедж-фондов инвестировали 35 тысяч ETH (около $33,8 млн) в сингапурский стартап Republic Protocol. На полученные средства компания 21-летнего австралийца Тай Ян Чжана планирует запустить «теневую» криптоплатформу. На ней крупные инвесторы смогут совершать анонимные сделки вне бирж и без влияния на остальной рынок.

«Если у меня есть 1000 биткоинов и я хочу продать их за другую криптовалюту, то все это увидят. Мы не можем скрыть ордер в блокчейне биткоина, и это создает давление на рынок», — отметил Тай Ян Чжан.

Разработчики Republic Protocol надеются выйти на уровень ежемесячного объема торгов в $9 млрд. Исходный код платформы будет опубликован в свободном доступе, а обработкой транзакций в блокчейне займутся майнеры. Они же будут разбивать заметные ордера на маленькие фрагменты — таким образом крупные трейдеры смогут покупать и продавать большие объемы криптовалют множеству игроков поменьше, не привлекая лишнего внимания.

Как напоминает ForkLog , на протяжении последнего десятилетия даркпулы становятся все популярнее и на традиционном рынке ценных бумаг. Собственные даркпулы есть также у нескольких известных биткоин-бирж, включая Kraken. На прошлой неделе о запуске подобного сервиса объявила и площадка Bitfinex, утверждает Wall Street Journal.