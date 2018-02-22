Сбербанк России анонсировал на своем официальном YouTube-канале запуск портала по подбору подарков на День защитника Отечества и Международный женский день. Девиз портала — «Да здравствует праздничная справедливость!».

На сайте необходимо ввести подарок, который вам подарили на прошлый гендерный праздник, чтобы сервис подобрал схожий по стоимости и значимости презент.

Например, если написать, что на прошлое 23 Февраля девушка подарила вам носки, то сервис предложит купить ей на 8 Марта заправщик нити с лупой за 54 рубля. А если указать, что на 8 Марта вам подарили духи, сервис посоветует подарить в ответ на 23 Февраля машинку для удаления катышков. О полученном «подарочном» результате можно рассказать своей половинке на Facebook — для этого есть специальная кнопка.

Впрочем, справедливость у сервиса подбора подарков специфическая. Например, если мужчина выберет в качестве полученного в прошлом году подарка iPhone, то на 8 Марта ему предложат подарить своей избраннице набор для украшения сумочки аппликациями за 434 рубля. Если же о подаренном «Айфоне» расскажет девушка, то на 23 Февраля своему мужчине ей посоветуют подарить надувной детский бассейн за 499 рублей. Однако, если написать название смартфона по-русски («Айфон» вместо iPhone), портал ответит: «Снимаем шляпу, такой подарок сложно переплюнуть! Но, может, вам подарили что-то еще?»

Согласно данным Reg.ru, домен 23fevralya2018.ru был зарегистрирован Сбербанком на себя 20 февраля 2018 года.

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru