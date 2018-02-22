Сбербанк представил уникальный сервис для синхронизации данных о товарах. Его разработчиком выступила компания КОРУС Консалтинг СНГ, входящая в группу компаний Сбербанка.

КОРУС Каталог — это облачный сервис, позволяющий покупателю, продавцу, а также государственным органам мгновенно получать любую достоверную информацию о товаре, включая фото и видео изображение, разрешительную и техническую документацию, говорится в релизе кредитной организации. Каталог доступен по ссылке .

Для внесения товарной позиции в каталог поставщику необходимо отправить товар в КОРУС Лабораторию, где будет создан его цифровой паспорт. Затем данные импортируются в каталог, откуда торговая сеть, обычный магазин или e-commerce экспортируют их в свои учетные системы в адаптированном формате.

КОРУС Лаборатории уже открыты в Санкт-Петербурге, Москве, Краснодаре и Екатеринбурге. До конца 2018 года завершится формирование сети лабораторий от Калининграда до Владивостока.