В новой системе сосредоточены и автоматизированы все процессы, связанные с управлением расходами. Специалисты команды-исполнителя значительно увеличили оперативность процессов оформления и согласования резервирований бюджетных средств по заключаемым обязательствам, заявок на оплату, корректировок лимитов по различным видам обязательств.

Выполнена разработка дополнительной функциональности, отсутствующей в действующих системах. Для оптимизации процессов управления расходами в банке организовано оперативное оформление и согласование резервирований бюджетных средств по заключаемым обязательствам, заявок на оплату, корректировок лимитов по различным видам обязательств, для каждого из которых настроены вариативные маршруты согласования, в которых в свою очередь участвуют все подразделения банка.

В системе 1С:УУХДБ бюджетное планирование и согласование расходов являются единым процессом. Таким образом, на каждом этапе согласования ответственному лицу доступна вся информация по договору (сроки, суммы, бюджетное распределение, протоколы тендерных решений, графики оплат и закрытий дебиторской задолженности). Это сокращает время принятия решения при согласовании. Передача или возврат заявки на следующий этап согласования выполняется «по одной кнопке», что также существенно ускоряет весь процесс.

Заказчик остался полностью удовлетворен выбором компании и платформы для реализации проекта.

«Основными критерием выбора ИТ-платформы стали оптимальная стоимость и сжатые сроки внедрения, наличие необходимой функциональности, дружелюбный интерфейс и способность быстро реагировать на изменения процессов. Критериям соответствовала система на базе 1С: УУХДБ. Благодаря слаженности команд со стороны Банка и разработчика проект был успешно реализован, что позволило существенно снизить трудозатраты на выполнение операций и повысить прозрачность автоматизируемых процессов для всех участников. Функциональность 1С:УУХДБ позволила реализовать ряд важных доработок, которые просто невозможно было бы выполнить на базе предыдущих ИТ-систем», - прокомментировал Алексей Ларин, заместитель директора департамента экономики и контроля Бинбанка.

Тендер на исполнение проекта выиграла компания «АйТи Капитал» - ведущий партнер фирмы «1С» по автоматизации финансового сектора, автор и разработчик тиражных решений для банков на платформе «1С», которые используются более чем в 50 банках. Основой для создания централизованной системы управления расходами банка специалисты избрали программный продукт компании «1С:Учет и управление хозяйственной деятельностью банка», построенный на базе флагманского продукта «1С:Управление холдингом». Решение адаптировано «АйТи Капитал» под потребности банка.

В ходе проекта были автоматизированы

Бюджетное планирование, контроль и исполнение бюджета АХР.

Заявочная кампания при планировании АХР.

Учет договоров и иных обязательств.

Контрольные и регламентные Банковские процедуры.

Интеграция с АБС системой Банка.

Интеграция с системой аналитической отчетности Банка (SMART).

В результате реализации проекта на 20% оптимизированы трудозатраты за счет внедрения централизованного решения 1С:УУХДБ в двух операционных центрах и головном офисе банка. Ежедневные операции осуществляют порядка 300 сотрудников ежедневно. 1С:УУХДБ позволяет поддержать формирование заявок на оплату для платежей по административно-хозяйственным расходам в круглосуточном режиме.

Для справки:

Бинбанк – один из крупнейших российских банков. 12-е место по размеру активов на 1 января 2018 года. Входит в топ-10 банков по размеру привлеченных средств от частных лиц. Бинбанк работает на рынке более 24 лет, обслуживает частных лиц, малый и средний бизнес, крупных корпоративных клиентов, предлагая широкий перечень современных и высокотехнологичных финансовых продуктов и услуг.

Рейтинг международного агентства S&P: В/В. Банк обладает широким региональным охватом: порядка 400 отделений по всей России, свыше 15 тыс. банкоматов (с учетом устройств банков-партнеров), более 27 тыс. POS-терминалов, установленных в торгово-сервисных предприятиях для оплаты товаров и услуг.

Компания «АйТи Капитал» — ведущий поставщик решений для банков и НФО на платформе «1С: Предприятие 8». Компания оказывает финансовым организациям услуги по автоматизации и консалтингу в части учёта и отчётности, XBRL, расчёта зарплаты и управления кадрами, бюджетирования и финансового контроля, управления документооборотом и других приоритетных направлений деятельности. «АйТи Капитал» — разработчик тиражных решений совместно с Фирмой «1С» для банков и некредитных финансовых организаций.

Источник: Компания «АйТи Капитал»