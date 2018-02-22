«Рокетбанк» запустил на сайте 23.rocketbank.ru антивиш-лист — голосование по выбору худшего подарка на День защитника Отечества. Оставить свой голос может любой посетитель ресурса.

Для этого пользователю необходимо выбрать из 25 пар самый нежелательный для него подарок, например, тапочки или складное кресло, три килограмма черемши или пресс-папье.

Среди других вариантов для осуществления сложного выбора — маринатор, открывашка для бутылок, вафельница, носки и тому подобное.



На момент написания заметки лидером-антифаворитом в виртуальном рейтинге была кружка с надписью «Олег».

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru