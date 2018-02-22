Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») присвоило петербургскому банку «Объединенный Капитал» рейтинг кредитоспособности на уровне «ruВВ». Прогноз по рейтингу — «стабильный».

Как поясняется в релизе агентства , позитивное влияние на рейтинг банка оказывают высокое качество портфеля ценных бумаг на его балансе, а также высокие показатели достаточности капитала кредитной организации (Н1.0 на 1 января 2018 года — 21,3%, значение Н1.1 и Н1.2 равно 12%), выдерживающие на отчетную дату полное обесценение до 32% ссудной задолженности. Аналитики положительно оценивают высокие показатели рентабельности банка по РСБУ (за 2017 год показатель ROE составил 13,2%, ROA — 2,5%) в сочетании с высоким уровнем покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности.

Поддержку рейтингу также оказывает широкое применение банком дифференцированных ставок резервирования внутри категорий качества ссуд. Кроме того, среди позитивных факторов отмечается хорошая сбалансированность активов и пассивов банка по срокам на краткосрочном и долгосрочном горизонте.

В качестве негативных факторов агентство выделяет слабые конкурентные позиции «Объединенного Капитала» на российском банковском рынке (финучреждение является преимущественно расчетным банком для группы компаний его собственников), а также высокую зависимость ресурсной базы от средств крупнейших групп кредиторов (на начало года доля десяти крупнейших кредиторов в валовых пассивах составила около 71%, крупнейшего — 57%).

Уровень рейтинга ограничивает невысокое качество кредитного портфеля — высокая доля ссуд III—V категорий качества (33,9% на 1 января) в сочетании со значительным уровнем пролонгированных ссуд в кредитном портфеле и умеренно высокой долей просроченной задолженности физических лиц (14,7%). Давление на уровень рейтинга также оказывает низкий уровень чистой процентной маржи банка (на отчетную дату чистая процентная маржа за 12 месяцев составила 1,8%).



Среди сдерживающих факторов агентство отмечает высокий уровень концентрации активных операций банка на объектах крупного кредитного риска, а также низкую диверсификацию ссудной задолженности по отраслям (на три крупнейшие отрасли приходится около 74% портфеля ссуд, выданных юрлицам и индивидуальным предпринимателям).

