Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг банку «Россия» на уровне «ruAA» со «стабильным» прогнозом, следует из релиза RAEX.

«Рейтинг банка обусловлен сильным бизнес-профилем при удовлетворительной оценке достаточности капитала и риск-профиля, адекватной ликвидной позицией, а также адекватным качеством корпоративного управления. Сильное положительное влияние на уровень рейтинга оказывают высокая вероятность финансовой и административной поддержки банка со стороны акционеров и федеральных органов власти», — говорится в сообщении.



