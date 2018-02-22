Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «Финсервис» на уровне «ruВВВ+». Прогноз по рейтингу «изменен» с «позитивного» на «стабильный».

«Изменение прогноза связано с изменением ожиданий агентства относительно усиления долгосрочных конкурентных позиций банка. Рейтинг обусловлен удовлетворительной оценкой бизнес-профиля, высоким качеством активов, умеренно высокой достаточностью капитала и способностью к его генерации, адекватной оценкой корпоративного управления, а также сильной ликвидной позицией», — указано в релизе агентства.

Как поясняется, удовлетворительная оценка бизнес-профиля отражает невысокую долю банка в основных сегментах российского банковского рынка. RAEX отмечает «недостаточно специфицированную бизнес-модель с узкой волатильной нишей, сильно подверженной изменениям в случае политических или кадровых перестановок». «Конкурентные позиции не могут быть признаны долгосрочно устойчивыми, поэтому, по мнению агентства, значимость АО «Банк Финсервис» в финансовой группе может ослабнуть в случае изменения макроэкономических условий. В этой связи невозможно позитивно оценить перспективы долгосрочного развития банка. Банк не занимает ведущих позиций ни в одной из ниш в масштабах федерального банковского рынка, не имеет значимой франшизы, поэтому невозможно признать интерес бенефициаров к данному активу как чрезвычайно высокий», — говорится в релизе. При этом агентство указывает, что «кредитная организация принадлежит группе частных инвесторов, имеющих сильные переговорные позиции и финансовые ресурсы».

Показатели достаточности капитала находятся на адекватном уровне (Н1.0 на 1 января 2018 года — 18,1%, значение Н1.2 равно 10,9%), при этом банк отличается высокой рентабельностью и дивидендной доходностью бизнеса. Несмотря на избыток ликвидности и запаса по капиталу, банк продолжает привлекать капитал и срочные средства для будущего развития, что в настоящий момент оказывает давление на его маржу (2% за 2017 год). При этом банк может управлять рентабельностью через гибкое применение ставок, указывают аналитики.

Объясняя мнение о высоком качестве активов банка, они отмечают, что около четверти активов представлено вложениями в ценные бумаги, 32% из которых суверенные, а еще 59% имеют кредитные рейтинги «ruAA-» и выше по шкале RAEX. Качество клиентской базы заемщиков оценивается как более высокое, чем в среднем по сектору корпоративного кредитования. Тем не менее агентство отмечает отдельные высокорискованные направления инвестирования. Сотрудничество с крупнейшей группой заемщиков может нести в себе, по мнению агентства, сдержанные кредитные или репутационные риски для текущей бизнес-модели банка.

Сильная ликвидная позиция банка обеспечена значительным объемом депозитов в Банке России, однодневных требований к НКЦ и краткосрочными сделками обратного РЕПО на фоне того, что порядка четверти привлеченных средств на начало года формировали безотзывные депозиты юрлиц срочностью более трех месяцев без возможности частичного изъятия. Рейтинг сдерживает очень высокая зависимость ресурсной базы от средств крупнейших групп кредиторов. Тем не менее агентство отмечает высокую стабильность остатков на клиентских счетах/депозитах и в крупных вкладах физлиц (банк ориентирован преимущественно на работу с вкладами в размере свыше 5 млн рублей).



В числе прочего в релизе говорится, что «сдерживают рейтинг деконцентрированная структура собственности и отсутствие акционерного соглашения. Возможны изменения в структуре собственности банка в будущем, агентство допускает (считает вероятным) действия некоторых бенефициаров в интересах третьих лиц».

