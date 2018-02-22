Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») отозвало рейтинг кредитоспособности Камского Коммерческого Банка (Набережные Челны) по просьбе рейтингуемого лица. Рейтинг отозван без подтверждения. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне» ruBB+» со «стабильным» прогнозом.

«Решение об отзыве рейтинга без подтверждения обусловлено отсутствием у агентства достаточной информации для применения методологии присвоения рейтингов кредитоспособности», — поясняется в релизе RAEX.