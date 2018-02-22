Промсвязьбанк предоставил клиентам малого и среднего бизнеса функционал по выставлению счетов в интернет-банке PSB On-Line, сообщили в пресс-службе финучреждения.

Новый сервис позволит предпринимателям в личном кабинете формировать электронные счета с автоматическим заполнением данных контрагентов по ИНН/номеру телефона и отправлять их контрагентам в трех форматах (1С, excel, txt) на электронный адрес.

Сервис доступен всем клиентам и предоставляется на бесплатной основе, добавили в пресс-службе.