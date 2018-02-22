В работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел сбой. Вход в аккаунты с помощью VPN-сервисов также не осуществляется.

Как говорится на главной странице сайта Facebook, уже ведутся работы над устранением неполадок.

Согласно данным портала downdetector, наибольшее количество жалоб пользователей на отсутствие доступа к Instagram наблюдается в Центральной и Западной Европе, в Японии и США, сообщает RNS .

Наибольшее количество жалоб пользователей на отсутствие доступа к Facebook наблюдается в Северной и Восточной Европе, Гонконге и на Филиппинах.