Согласно подготовленным Минфином поправкам в КоАП в части введения административной ответственности за нарушения в сфере законодательства о применении ККТ, платежный терминал, явившийся орудием совершения или предметом административного правонарушения в сфере законодательства о применении ККТ, подлежит блокировке.

Она будет осуществляться после выявления совершения административного правонарушения в присутствии двух понятых либо с применением видеозаписи, о чем составляется протокол.

Также, согласно поправкам, статью 14.15 «Нарушение правил продажи отдельных видов товаров» предлагается дополнить новой частью, устанавливающей административную ответственность за применение ККТ к расчету, который в реальности не совершался. Должностных лиц за такое нарушение будут наказывать штрафом в размере от 5 до 10 тысяч рублей, а юрлиц – от 20 до 40 тысяч рублей, сообщает «Современный предприниматель» .

Вводится административная ответственность за неуказание в фискальном документе наименования товара при реализации продукции, в отношении которой установлены требования по маркировке, а также за непредставление в налоговые органы в срок всех фискальных данных, которые должны быть представлены.