Первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева посоветовала книги для студентов — будущих экономистов и для всех тех, кто хотел бы расширить кругозор более глубокими знаниями о банковской сфере. Рекомендации приводятся в сообщении на информационно-просветительском портале ЦБ Fincult.info, созданном с целью повышения финансовой грамотности граждан.

«Если вы хотите серьезно заниматься экономикой как наукой, то этих книг вам будет недостаточно. Но заложить базу знаний о банковской сфере и ее истории, разобраться в сложных явлениях они наверняка помогут. Из учебников и исторических книг, которые я рекомендую, вы почерпнете многое для общего развития, а кому-то они, может быть, даже помогут определиться с будущей специализацией», — прокомментировала Юдаева.



Ее выбор пал на книги «Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков» Фредерика Мишкина (рекомендуется студентам бизнес-школ и специалистам, которые в работе сталкиваются с вопросами экономики и финансов), «Мировые финансовые кризисы. Мании, паники и крахи» Чарльза Киндлбергера и Роберта Алибера (об этом будет полезно почитать студентам-экономистам, старшеклассникам и всем, кто хочет понять, как возникают, развиваются и к чему приводят финансовые кризисы) и «Повелители финансов. Банкиры, перевернувшие мир» Лиаквата Ахмеда (эта книга будет полезна студентам — будущим банкирам и экономистам, а также всем желающим понять роль центральных банков в мировой экономике).

