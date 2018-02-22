Клиенты-мужчины Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) за 2017 год совокупно потратили почти 10 млрд рублей, что на 21% больше, чем годом ранее. Больше всего средств ушло на покупки в супермаркетах и небольших магазинах шаговой доступности, в строительных гипермаркетах и на АЗС.

В преддверии мужского праздника 23 февраля УБРиР проанализировал траты клиентов-мужчин. В целом они стали больше и чаще тратить, что следует из объема и количества транзакций по картам банка. За 2017 год мужчинами было совершено более 15 млн платежей по картам, что превышает показатели прошлого года на 36%.

Максимальные объемы средств были потрачены:

В супермаркетах и продуктовых магазинах «у дома» - 4 млрд руб. На ремонт и строительные материалы – 1 млрд руб. На АЗС – 986 млн руб. На одежду и обувь – 877 млн руб. На рестораны – 639 млн руб.

Помимо этого мужчины часто расплачиваются за товары в аптеках, за автоуслуги и за товары для хобби. Доля клиентов УБРиР мужского пола составляет 39% от общего объема активных пользователей услуг банка.

«Мы в постоянном режиме проводим исследования предпочтений клиентов, чтобы лучше понимать их потребности и вносить изменения в продукты банка. Например, это может касаться сезонных категорий дебетовых карт, по условиям которых предусмотрено повышенное вознаграждение за покупку конкретных товаров», - комментирует Елена Бабина, центр финансового планирования и анализа розничного бизнеса УБРиР.