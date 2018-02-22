Минфин России выбрал «ВТБ Капитал» в качестве банка-агента по размещению и обмену евробондов РФ в 2018 году, говорится в материалах ведомства.



«Минфином России принято решение об отборе «ВТБ Капитал плс» (VTB Capital plc) в качестве банка-агента по размещению и обмену облигаций облигационных займов Российской Федерации на международном рынке капитала в 2018 году», — отмечается в сообщении.

Ведомство проводило конкурс на право стать банком-агентом размещения гособлигаций РФ на международном рынке капитала в 2018 году. Запрос предложений на оказание этих услуг был произведен среди «ВТБ Капитала», Sberbank CIB и Всероссийского Банка Развития Регионов.