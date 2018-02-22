Исполняющим обязанности председателя правления банка «Россия» назначен Михаил Клишин. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

«С 21 февраля обязанности председателя правления АО «АБ «Россия» исполняет Михаил Алексеевич Клишин, ранее занимавший пост первого заместителя председателя правления банка», — сообщается в пресс-релизе.

В банке отметили, что возглавлявший кредитную организацию с 2015 года Андрей Хоробров «переходит на новую должность».

Клишин родился 9 октября 1954 года в Ленинграде, окончил Ленинградский политехнический институт и Международный банковский институт. В банке «Россия» он работает с 1995 года.