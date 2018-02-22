Более 175 млн европейцев (24%) готовы совершать бесконтактные трансакции с помощью электронных «умных» устройств, таких как часы, браслеты, брелоки и кольца. Об этом сообщается в новом исследовании платежной компании Masterсard.

Рост в сегменте бесконтактных трансакций по картам Mastercard и Maestro составил 145% за последний год, что свидетельствует о желании европейцев изучить новые способы оплаты. Более 38% всех трансакций в магазинах являются бесконтактными, а более 50% платежей в Нидерландах уже проводятся бесконтактно.

Компания также отмечает, что в большинстве европейских стран снизились барьеры, препятствующие развитию бесконтактных способов оплаты. Наибольшее снижение наблюдается в Нидерландах (на 41%), Испании (на 33%) и Великобритании (на 31%).

Зарегистрирован 42-процентный рост количества точек в Европе, принимающих бесконтактные платежи. Благодаря развитию и повышению доверия к этому виду платежей европейцы готовы пробовать бесконтактные варианты оплаты через подключенные сторонние устройства.



Нидерландский банк ABN Amro, ведущий банк страны в сфере инновационных технологий, стал одним из первых традиционных банков, позволяющих своим клиентам совершать бесконтактные платежи через носимые устройства, которые связаны с текущим счетом. В пилотный проект вошли 500 человек разных возрастных категорий, которые будут тестировать бесконтактные платежи с помощью кольца, браслета и брелока.

