Венесуэла на следующей неделе выпустит новую криптовалюту, обеспеченную золотом. Об этом заявил президент южноамериканской страны Николас Мадуро, сообщает ТАСС ос ссылкой на телеканал Globovision.



Ранее на этой неделе Венесуэла выпустила собственную цифровую валюту el petro, поддержанную запасами месторождения Аякучо в нефтеносном поясе реки Ориноко. Стоимость одной единицы el petro равна стоимости барреля добываемой в стране нефти.

«Я не хочу опережать события, но у нас есть сюрприз, касающийся el petro и золота, который будет иметь те же масштабы, что и в случае с нефтью, — сказал глава государства. — Но это тема следующей недели».

Во вторник Мадуро сообщил, что инвесторы уже выразили желание приобрести el petro на 735 млн долларов. Глава государства также разрешил добывать цифровые валюты на всей территории страны, одобрил предложение Национальной ассоциации авиалиний разрешить платить в el petro за все их услуги, включая покупку топлива. Кроме того, криптовалюта будет приниматься в качестве платежного средства за оказание консульских услуг, а также в сфере туризма.