Агенство по страхованию вкладов внесло в реестр требования 2,3 тыс. кредиторов казанского Спурт Банка на общую сумму более 11 млрд рублей. Из них требования кредиторов первой очереди составляют 8,9 млрд, кредиторов третьей очереди — 2 млрд рублей.

Как сообщает TatCenter , установлены требования еще 45 кредиторов, не внесенных в реестр. Им АСВ выплатит 17,8 млн рублей. Также на рассмотрении агентства находятся требования 47 кредиторов на сумму более 18 млн рублей.